Фронтмена «Коррозии металла» задержали в Новороссийске с фальшивыми деньгами

Лидера трэш-метал-группы «Коррозия металла» Сергея Троицкого, известного под псевдонимом Паук, задержали в Новороссийске из‑за использования фальшивых денег. Об этом написал «Коммерсант».
Троицкого оштрафовали. В его отношении составили административный протокол о мелком хулиганстве. По сведениям полиции, Паук попытался расплатиться в магазине сомнительной купюрой.
«В процессе разбирательства мужчина грубо выражался нецензурной бранью, размахивал руками, приставал к гражданам. В связи с жалобами задержанного на плохое самочувствие он был сопровожден в медучреждение для осмотра врача, после чего доставлен в отдел полиции Центрального района», — рассказали правоохранители.
Паук заявил телеканалу RTVI, что в данный момент находится в больнице с сотрясением мозга.
В Новороссийск Троицкий приехал ради выступления со своим проектом «Паук Оркестр». В апреле музыкант уже получал штраф в Нижнем Новгороде — также во время гастролей. Тогда Паука обвинили в «пропаганде нацистской символики».