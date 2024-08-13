Фронтмена «Коррозии металла» задержали в Новороссийске с фальшивыми деньгами

Лидера трэш-метал-группы «Коррозия металла» Сергея Троицкого, известного под псевдонимом Паук, задержали в Новороссийске из‑за использования фальшивых денег. Об этом написал «Коммерсант».

Троицкого оштрафовали. В его отношении составили административный протокол о мелком хулиганстве. По сведениям полиции, Паук попытался расплатиться в магазине сомнительной купюрой.

«В процессе разбирательства мужчина грубо выражался нецензурной бранью, размахивал руками, приставал к гражданам. В связи с жалобами задержанного на плохое самочувствие он был сопровожден в медучреждение для осмотра врача, после чего доставлен в отдел полиции Центрального района», — рассказали правоохранители.

Паук заявил телеканалу RTVI, что в данный момент находится в больнице с сотрясением мозга.