Фронтмена «Коррозии металла» задержали в Новороссийске с фальшивыми деньгами

Сегодня в 23:09
Фото: Сергей Паук Троицкий/Telegram

Лидера трэш-метал-группы «Коррозия металла» Сергея Троицкого, известного под псевдонимом Паук, задержали в Новороссийске из‑за использования фальшивых денег. Об этом написал «Коммерсант».

Троицкого оштрафовали. В его отношении составили административный протокол о мелком хулиганстве. По сведениям полиции, Паук попытался расплатиться в магазине сомнительной купюрой.

«В процессе разбирательства мужчина грубо выражался нецензурной бранью, размахивал руками, приставал к гражданам. В связи с жалобами задержанного на плохое самочувствие он был сопровожден в медучреждение для осмотра врача, после чего доставлен в отдел полиции Центрального района», — рассказали правоохранители.

Паук заявил телеканалу RTVI, что в данный момент находится в больнице с сотрясением мозга.

В Новороссийск Троицкий приехал ради выступления со своим проектом «Паук Оркестр». В апреле музыкант уже получал штраф в Нижнем Новгороде — также во время гастролей. Тогда Паука обвинили в «пропаганде нацистской символики».

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