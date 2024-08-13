Житель Японии по имени Еситака на протяжении семи лет встречался с девушкой Аки и не подозревал, что она старше него на 25 лет. Правду Еситака узнал только перед свадьбой — и она его не испугала, рассказал South China Morning Post.

Пара поженилась и завела блог на ютубе об отношениях с большой разницей в возрасте. За ним следят 18 тысяч подписчиков. Еситака говорит, что влюбился в Аки с первого взгляда.

Парень встретил девушку в принадлежавшей ей закусочной. Там Еситака решил провести время, чтобы отвлечься от переживаний — мужчина был расстроен недавним разводом с бывшей женой.

По словам японца, в тот вечер он даже не поговорил с Аки. Женщина была занята, а сам Еситака посещал кафе с друзьями. Но после встречи Еситака не мог выбросить Аки из головы, так что вернулся в закусочную спустя неделю.

Визит он нанес поздно вечером, когда в кафе уже не было клиентов. Это позволило мужчине наконец пообщаться с владелицей бизнеса. Еситака возвращался в закусочную много раз — только ради разговора с Аки.

Сперва Еситака и Аки стали приятелями, любовь же возникла между ними позже. Пару объединил опыт неудачного брака и воспитания детей в одиночку. Тем не менее, Аки побоялась сообщить партнеру о своем возрасте и приуменьшила его на 10 лет. Разница в 15 лет Еситаку не смутила.

Парень спокойно рассказал о новых отношениях своей семье — та с радостью приняла Аки. Сама же девушка не знала, как поделиться информацией о своем романе с родственниками. Аки призналась, что влюбилась, только дочери, которая лишь на четыре года моложе Еситаки.

Девушка надеялась, что Еситака сам узнает правду о ее возрасте. Для этого Аки оставляла на столе в его доме свои документы, но возлюбленный не обратил на них внимания.

Спустя несколько лет пара решила пожениться и отправиться в путешествие по Японии. Это побудило Аки рассказать правду. Еситака не разозлился на подругу и не придал новости большого значения.

«Меня совершенно не беспокоит твой настоящий возраст, это не имеет значения. Что важно для меня, так это то, почему ты не сказала мне раньше. В этом случае тебе не пришлось бы беспокоиться так долго», — заявил Еситака.