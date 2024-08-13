На Паралимпиаде выступит спортсмен, чья жена выиграла золото Олимпийских игр в Париже

На Паралимпийских играх в Париже выступит американец Хантер Вудхолл, чья жена Тара Дэвис-Вудхолл выиграла золото Олимпиады в прыжках в длину. Об их истории написал портал Международного паралимпийского комитета.

В организации рассказали, что Вудхолл попытается повторить успех своей супруги всего через пару недель: Паралимпиада стартует 28 августа и продлится до 8 сентября. Он выступит в беге на дистанции 100 (Т64) и 400 (Т62) метров.

Вудхолл провел последние недели в Париже, где поддерживал жену. Видео, на котором параатлет болеет за любимую, стало вирусным. На нем Хантер эмоционально реагирует на победу Тары и обнимает ее сразу после триумфа.

«Я уезжаю из Парижа. Это были безумные две недели. Если вы смотрите Олимпиаду и расстроены, что она закончилась, у меня для вас отличные новости. Приближаются Паралимпийские игры. Я вернусь через две недели», — написал Хантер в соцсетях.

Вудхолл, как и его супруга, уже выступали на Играх. В Токио Вудхолл завоевал бронзу, в Рио-де-Жанейро — серебро и бронзу. Таре ранее не удавалось подняться на олимпийский пьедестал, золото Парижа — первое для нее.