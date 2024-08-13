В России испытают первую в мире вакцину от аллергии на пыльцу, арахис и яблоки

Российские иммунологи в конце сентября начнут клинические испытания вакцины от аллергии на пыльцу березы и некоторые продукты. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на руководительницу Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Веронику Скворцову.

О создании первой в своем роде вакцины объявили в прошлом году ученые Института иммунологии ФМБА вместе коллегами из Венского медуниверситета. Препарат нацелен на борьбу с аллергией на пыльцу березы и аналогичные аллергены, такие как яблоко, персик, арахис и соя.

Курс профилактики должен составить всего три — пять инъекций. Это значительно быстрее, чем в случае с классическими препаратами на основе экстрактов растений-аллергенов. Они требует не менее трех десятков процедур.

Доклинические испытания подтвердили безопасность вакцины, не выявив токсических эффектов и повреждений органов при превышении дозировки. После завершения клинических испытаний препарат должен появиться в российских медучреждениях.