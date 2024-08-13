«Создан на основе традиционных ценностей»: в Орле открыли памятную доску основателям Rutube

В центре Орла установили памятную доску создателям Rutube Олегу Волобуеву и Михаилу Паулкину. На ней написано, что российский видеохостинг разработан «на основе традиционных ценностей».

Фотографию доски опубликовало местное издание «Истоки». Вот полный текст, написанный на ней: «В этом доме уроженцами города Орел Олегом Волобуевым и Михаилом Паулкиным на основе традиционных ценностей в 2006 году был создан флагман русскоязычного культурного наследия — российский видеопортал Rutube».

Табличка появилась на стене торгового центра «Малиновая вода» на улице Ленина. Кто ее установил, не уточняется.

«С учетом того гигантского роста, который сейчас демонстрирует сервис, ее появление выглядит вполне оправданным. Пожалуй, Rutube и его создатели — то, чем Орел действительно может гордиться», — считают «Истоки».