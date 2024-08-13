Дрю Бэрримор рассказала, что фильм «50 первых поцелуев» не должен был закончиться хеппи-эндом

Американская актриса Дрю Бэрримор рассказала в своем ток-шоу, что фильм «50 первых поцелуев» с ее участием не должен был закончиться хеппи-эндом. Об этом написал Variety.

По словам артистки, сценаристы планировали завершить историю Генри и Люси их расставанием. «В оригинале фильм заканчивался словами: „Ты должен уйти и жить своей жизнью, потому что это не жизнь“», — поделилась она.

Бэрримор пояснила, что последний разговор героев должен был произойти в ресторане. После него персонаж Генри оставлял возлюбленную, а затем возвращался, садился за столик и произносил: «Привет, я Генри». На этом фильм, по задумке авторов, должен был завершиться.

Эту концовку кинематографисты изменили. В итоговой версии ленты Генри и Люси остаются парой. В финальной сцене они вместе с общей дочерью оказываются на яхте на Аляске.

В 2019 году режиссер фильма Питер Сигал рассказывал, что у ромкома могла быть альтернативная концовка. В ней Люси просыпалась в постели и видела на потолке фреску, рассказывающую историю ее жизни.

«Это была фреска, которую она нарисовала, и, в отличие от фрески в гараже ее отца, которую они закрашивали каждый день, чтобы у нее был чистый холст для работы, эту Генри оставил, чтобы утром Люси могла увидеть хронологию ее последнего дня», — пояснил Сигал.