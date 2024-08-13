Теперь официально: Джеймс Ван снимет ремейк хоррора «Создание из Черной лагуны» 1954 года

Джеймс Ван, создатель хоррор-франшиз «Пила» и «Заклятие», снимет ремейк классического фильма ужасов «Создание из Черной лагуны». Эту информацию, ранее предоставленную голливудским инсайдером Дэниелом Рихтманом, подтверждают The Hollywood Reporter и Variety.

Ван договорился о съемке ремейка со студией Universal. В качестве сценариста он наймет другого человека, который пока не определен. Рихтман говорил, что сценарий напишет Уилл Бил, работавший с Ваном над «Акваменом», но у этих сведений нет подтверждения.

Сам режиссер выступит и продюсером проекта, а исполнительными продюсерами будут Майкл Клир и Джадсон Скотт из его компании Atomic Monster.

Последние несколько лет Ван работал над супергеройским фильмом DC «Аквамен и потерянное царство». С помощью ремейка «Создания из Черной лагуны» он пытается вернуться к своим корням в жанре ужасов, отмечает THR.