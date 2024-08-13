Netflix выпустит мультсериал по мотивам «Охотников за привидениями»

Стриминговый сервис Netflix запустил в работу анимационный сериал по мотивам «Охотников за привидениями». Об этом сообщил Variety.

Сценаристом и исполнительным продюсером проекта выступает Эллиотт Калан, работавший над шоу «Мой питомец — псих». Каким будет сюжет мультсериала, не раскрывается. Известно только, что это будет 3D-проект в духе франшизы.

Созданием шоу займется студия Sony Pictures Animation и исполнительные продюсеры Джейсон Райтман («Мне бы в небо», «Охотники за привидениями: Наследники») и Гил Кенан («Мальчик по имени Рождество», «Дом-монстр»).

Проект станет уже третьим анимационным сериалом, действие которого разворачивается во вселенной «Охотников за привидениями». С 1986 по 1991 год выходили «Настоящие охотники за привидениями» — у шоу было 140 эпизодов. В 1997 году на экраны вышли также «Экстремальные охотники за привидениями» из 40 серий.