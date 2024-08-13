Эвакуированных жителей Курской области отправят в Запорожскую, где объявлено военное положение

Некоторых эвакуированных жителей Курской области направят в контролируемую Россией часть Запорожской области. Об этом заявил врио курского губернатора Алексей Смирнов.

Он отметил, что для размещения переселенцев будут использовать санатории и пансионаты на берегу Азовского моря, расположенные от Бердянска до Кирилловки. Смирнов договорился об этом с Евгением Балицким — назначенным Россией главой части Запорожской области, которую контролируют войска РФ.

Первые рейсы для доставки людей в пункты временного размещения в Запорожье будут укомплектованы в ближайшее время. Кроме того, по словам Смирнова, в Курскую область прибыли запорожские волонтеры и юристы, которые будут оказывать помощь местным жителям.

Смирнов считает, что военный и волонтерский опыт Запорожской области, которая живет в условиях военного положения, может помочь его региону.

С 6 августа в Курской области рядом с украинской границей идут бои. 7 августа начальник Генштаба Валерий Герасимов оценил численность солдат ВСУ, вторгнувшихся в регион, в 1000. Они используют танки, бронемашины и системы залпового огня. Приграничные населенные пункты регулярно обстреливаются артиллерией, ракетами и беспилотниками.