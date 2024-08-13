Прокуратура хочет запретить в РФ стратегию Last Train Home. В ней усмотрели фейки о солдатах РККА

Петербургская прокуратура потребовала через суд запретить в России видеоигру Last Train Home. Об этом сообщает глава объединенной пресс-службы городских судов Дарья Лебедева со ссылкой на иск прокуратуры.

В стратегии, разработанной Ashborne Games, прокуроры рассмотрели противоречие традиционным ценностям и разжигание ненависти к советским солдатам.

«Игра способна противостоять традиционным ценностям современного российского общества, создает у детей ощущение ложности подаваемой информации из различных источников, чувство, что ему приказывают совершать жестокие игровые действия. При этом какое‑либо сострадание к жертве или отрицательное, осуждающее отношение к жестокости и насилию в игре не предусмотрено. Игра возбуждает ненависть и вражду к власти РФ и военнослужащим Красной армии времен Гражданской войны», — цитирует Лебедева иск.

В документе также утверждается, что Last Train Home содержит фейки о деятельности государственных органов в России в период Гражданской войны, формирует негативное к ним отношение, героизирует представителей Чехословацкого корпуса и отрицает исторические факты. Все это, по мнению петербургских прокуроров, может причинить вред психическому здоровью детей. Кроме того, игра якобы целенаправленно действует на общественное мнение, чтобы подорвать в России исторические основы и патриотические традиции, считают истцы.

Они просят запретить Last Train Home по ссылке в приложении Steam.