Прокуратура хочет запретить в РФ стратегию Last Train Home. В ней усмотрели фейки о солдатах РККА

Петербургская прокуратура потребовала через суд запретить в России видеоигру Last Train Home. Об этом сообщает глава объединенной пресс-службы городских судов Дарья Лебедева со ссылкой на иск прокуратуры.
В стратегии, разработанной Ashborne Games, прокуроры рассмотрели противоречие традиционным ценностям и разжигание ненависти к советским солдатам.
«Игра способна противостоять традиционным ценностям современного российского общества, создает у детей ощущение ложности подаваемой информации из различных источников, чувство, что ему приказывают совершать жестокие игровые действия. При этом какое‑либо сострадание к жертве или отрицательное, осуждающее отношение к жестокости и насилию в игре не предусмотрено. Игра возбуждает ненависть и вражду к власти РФ и военнослужащим Красной армии времен Гражданской войны», — цитирует Лебедева иск.
В документе также утверждается, что Last Train Home содержит фейки о деятельности государственных органов в России в период Гражданской войны, формирует негативное к ним отношение, героизирует представителей Чехословацкого корпуса и отрицает исторические факты. Все это, по мнению петербургских прокуроров, может причинить вред психическому здоровью детей. Кроме того, игра якобы целенаправленно действует на общественное мнение, чтобы подорвать в России исторические основы и патриотические традиции, считают истцы.
Они просят запретить Last Train Home по ссылке в приложении Steam.
Last Train Home — игра в жанре стратегии с элементами выживания, выпущенная в ноябре 2023 года для Windows. Игроки в ней управляют поездом и группой чехословацких солдат, которым предстоит во время Гражданской войны преодолеть Россию с запада на восток. По пути им встречаются различные препятствия, включая превосходящие их численностью вооруженные отряды большевиков.