Вышел трейлер четвертого сезона «Медленных лошадей»

Apple TV опубликовал трейлер четвертого сезона «Медленных лошадей». Премьера состоится 4 сентября.

В ролике Гэри Олдман вернулся к роли эксцентричного лидера агентов Джексона Лэмба, к которому, как всегда, обращается заместитель директора MI5 Диана Тавернер с просьбой помочь в деле.

На этот раз дело связано с возможной террористической атакой на торговый центр. Остальные члены команды по отдельности решают личные проблемы, семейные неурядицы и борются с уличными беспорядками.

В сериал возвращаются Кристин Скотт Томас, Джек Лауден, Саския Ривз, Розалинд Элеазар, Кристофер Чун, Эйми-Фион Эдвардс, Кадифф Кирван и Джонатан Прайс. В предстоящем сезоне также появятся Хьюго Уивинг, Джоанна Сканлан, Рут Брэдли, Том Брук и Джеймс Кэллис.