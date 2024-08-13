Собачники менее склонны к невротизму, чем кошатники

Владельцы собак обычно более эмоционально устойчивы и менее склонны к невротизму, чем владельцы кошек. Об этом говорится в статье ученых из австралийского Университета Джеймса Кука.

Исследователи проанализировали онлайн-опрос 320 человек, которые с июня по август 2023 года ответили на вопросы о чертах личности, указали пол, возраст и наличие питомца.

Выяснилось, что кошатники в среднем более невротичны и сильнее воспринимают негативные последствия стресса. При этом, вопреки ожиданиям авторов, других личностных различий между владельцами домашних животных обнаружено не было.

Ученые предостерегают от использования результатов их работы для укрепления стереотипов. По их словам, это лишь «общие выводы», которые касаются определенного периода времени.

На изучение личностей кошатников и собачников авторов статьи подтолкнули предыдущие исследования, которые показали, что владельцы собак реже испытывают одиночество во время карантина из‑за COVID-19.

Пока неясно, влияют ли особенности личности на выбор питомца, или, наоборот, владение определенным типом животного меняет личность. Таким образом, ученые не знают: это эмоционально устойчивые люди выбирают собак, а склонные к невротизму — кошек или же питомцы со временем делают хозяев такими.