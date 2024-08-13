«Горжусь, что была Ханной Монтаной»: Майли Сайрус признали легендой Disney

Майли Сайрус стала самой молодой звездой, которую признали легендой Disney. Такой титул получают люди, оказавшие значительное влияние на компанию.

Во время церемонии кантри-певица Лейни Уилсон исполнила песню Ханны Монтаны «The Best of Both Worlds», что довело Сайрус до слез. После этого она поднялась на сцену с речью.

«Я раскрою маленький секрет легенды. Легенды тоже боятся. Мне сейчас очень страшно, но мы все равно боремся со страхом, и все вы можете бороться. Бояться и все равно делать — это легендарно!» — сказала Сайрус.

Затем артистка рассказала, что гордится тем, что была Ханной Монтаной: «Эта награда посвящается Ханне и всем ее удивительным, преданным поклонникам, а также всем, кто сделал мою мечту реальностью».