На Марсе впервые обнаружили жидкую воду

Группа планетологов во главе с Вашаном Райтом из Океанографического института Скриппса в США обнаружила признаки жидкой воды на Марсе. Об этом сообщают Би-би-си и N + 1 со ссылкой на работу, опубликованную в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Ученые провели новый анализ данных, полученных с аппарата NASA Mars Insight Lander — он вел геофизические исследования на планете с 2018 по 2022 год. Анализ показал наличие резервуаров воды в марсианской коре на глубине около 10–20 километров.

Хотя на полюсах Марса замерзшая вода, а в атмосфере есть свидетельства наличия пара, это первый случай обнаружения жидкой воды на планете.

NASA Mars Insight Lander в течение четырех лет «прислушивался к пульсу Марса». При помощи сейсмометра он регистрировал колебания — марсианские землетрясения, которых за период наблюдения зафиксировано 1319 штук.

Измерив скорость распространения сейсмических волн, ученые выяснили, через какие материалы они с большей вероятностью проходят. «На самом деле это такие же методы, которые мы используем на Земле: для разведки воды или поиска нефти и газа», — пояснил соавтор исследования, профессор Майкл Манга из Калифорнийского университета в Беркли.

Район исследований охватывал лишь область в пределах 50 километров от станции. Однако исследователи предполагают, что водные резервуары есть по всей планете. Если это так, то воды на Марсе достаточно, чтобы сформировать на его поверхности слой в 800 метров.

Тем не менее марсианские грунтовые воды вряд ли помогут миллиардерам, планирующим колонизацию красной планеты. «Пробурить скважину глубиной 10 километров на Марсе — даже для Илона Маска — было бы сложно», — отметил профессор Манга.

Открытие глубоководных вод может подтолкнуть поиск доказательств жизни на Марсе. «Если на Марсе есть пригодные для жизни среды, они могут находиться глубоко под землей», — считает соавтор работы.