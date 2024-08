На Марсе впервые обнаружили жидкую воду

Группа планетологов во главе с Вашаном Райтом из Океанографического института Скриппса в США обнаружила признаки жидкой воды на Марсе. Об этом сообщают Би-би-си и N + 1 со ссылкой на работу, опубликованную в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.