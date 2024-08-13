В Южной Корее собака ищет клопов в багаже прибывших из Парижа спортсменов

Сегодня в 14:59
Фото: Anna Gru/Unsplash

В аэропорту Инчхон в Южной Корее собаки-ищейки обнюхивают багаж прибывших из Парижа спортсменов и чиновников, чтобы снизить риск проникновения клопов в страну. Об этом сообщает Reuters.

По словам представителей компании по борьбе с вредителями, двухлетний бигль по кличке Сесо — первый и пока единственный в стране пес, обученный определять запах ферамонов, выделяемых клопами.

Компания по борьбе с вредителями объединилась с министерствами безопасности и транспорта Южной Кореи, а также с Агентством по контролю и профилактике заболеваний и аэропортом Инчхон, чтобы проверять путешественников по прибытии. Сесо будет искать клопов до 8 сентября.

Дезинфекция рейсов, прибывающих из Парижа, проводится раз в неделю, тогда как обычно она проводится раз в месяц, а карантинная служба аэропорта готова приступить к действиям в случае обнаружения вспышки заболевания в самолете или аэропорту.

В прошлом году Париж атаковали постельные клопы и проведение Олимпиады оказалось под угрозой срыва.

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