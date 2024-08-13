Роскомнадзор заблокировал новую версию сайта «Фикбук», разработанную специально под законы РФ

Роскомнадзор ограничил в России доступ к новой версии сайта с фанфиками «Фикбук». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сервис РКН.

Новая версия сайта разработана создателями «Фикбук» специально под российское законодательство и требования Роскомнадзора. Что стало причиной ее блокировки, не уточняется.

12 июля Роскомнадзор заблокировал первую версию сайта «Фикбук», усмотрев там материалы с «ЛГБТ-пропагандой»*. В ведомстве говорили, что неоднократно требовали от портала удалять «запрещенную информацию», но эти материалы просто переносили на другие страницы.

В конце того же месяца «Фикбук» заявил, что выполнил все требования Роскомнадзора и заблокировал для пользователей из России контент с ЛГБТ-персонажами.

Тем не менее РКН отказался разблокировать сайт, утверждая, что на нем остается запрещенная информация.

На «Фикбуке» публикуют фанатские произведения, включая рассказы и стихи по мотивам книг, кино, сериалов и анимационных картин. Сайт — крупнейшая русскоязычная площадка не только для фанфиков, но и для оригинальных историй и литературоведческих статей.