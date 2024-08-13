Бэнкси показал девятое граффити — гориллу в Лондонском зоопарке

Сегодня в 12:26
Фото: @banksy

Бэнкси представил новую работу — уже девятую за август. Граффити появилось в Лондонском зоопарке.

На нем изображена горилла, которая поднимает затвор, чтобы освободить из неволи животных, включая птиц и тюленя.

Днем ранее Бэнкси показал другую работу — носорога, который будто забирается на крышу старого автомобиля серебристого цвета. Это граффити было испорчено человеком в балаклаве всего через несколько часов после того, как художник представил его.

До этого Бэнкси представил изображение потягивающейся кошки на пустом рекламном щите. Картина не продержалась и суток, ее сорвали рабочие. Перед этим автор оставил граффити, на которых изображены горный козел, слоны, обезьяны, пеликаны, аквариум с пираньями и волк. Волк был нарисован на тарелке спутниковой связи, которую быстро украли.

Сам Бэнкси никак не объяснял смысл работ. Некоторые полагают, что с их помощью художник показывает, что люди так сильно испортили природу, что теперь животным больше некуда податься. Другие видят в серии отсылку к бунтам ультраправых в Британии, которых Бэнкси якобы изобразил в виде зверей.

Серия, которую в СМИ окрестили «Лондонским зоопарком», стала первой публичной работой Бэнкси после трюка на «Гластонбери» в июне. Тогда созданная художником лодка с мигрантами «проплыла» над толпой во время выступления бристольской постпанк-группы Idles и рэперки Little Simz.

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