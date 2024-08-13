Джеймс Кэмерон работает над новым проектом по «Терминатору»

Джеймс Кэмерон работает над новым проектом по вселенной «Терминатора». Об этом он рассказал в интервью The Hollywood Reporter.
Кэмерон не уточнил никаких подробностей, заявив, что проект «абсолютно секретный». Известно только, что он никак не связан с предстоящим аниме «Терминатор Зеро».
О самом же аниме постановщик сказал, что ему любопытно было бы его посмотреть. «Мне интересно, как другие люди плетут истории в мире, который я привел в движение», — поделился Кэмерон.
Он также ответил на критику в адрес 4K-переизданий «Чужих» и «Правдивой лжи». Некоторые зрители сочли картинку в них неестественной и заподозрили, что всему виной использование нейросетей. Режиссер же сказал, что лично оценивал каждый кадр в ремастерах и работал с цветом.
«Когда люди начинают изучать уровень зернистости в твоих фильмах, им надо бы выйти из маминого подвала и пойти увидеться с кем‑то», — добавил Кэмерон.
Помимо аниме «Терминатор Зеро» от Skydance и Production I.G., выход которого намечен на 29 августа 2024 года, во вселенной разрабатывается еще один проект. Это видеоигра Terminator: Survivors, действие которой развернется после событий первых двух фильмов франшизы. Тайтл, который создатели описывают как однопользовательскую и корпоративную игру на выживание, должен появиться в раннем доступе в Steam 24 октября. Готовятся также версии для PlayStation 5 и Xbox Series X|S.