Джеймс Кэмерон работает над новым проектом по «Терминатору»

Джеймс Кэмерон работает над новым проектом по вселенной «Терминатора». Об этом он рассказал в интервью The Hollywood Reporter.

Кэмерон не уточнил никаких подробностей, заявив, что проект «абсолютно секретный». Известно только, что он никак не связан с предстоящим аниме «Терминатор Зеро».

О самом же аниме постановщик сказал, что ему любопытно было бы его посмотреть. «Мне интересно, как другие люди плетут истории в мире, который я привел в движение», — поделился Кэмерон.

Он также ответил на критику в адрес 4K-переизданий «Чужих» и «Правдивой лжи». Некоторые зрители сочли картинку в них неестественной и заподозрили, что всему виной использование нейросетей. Режиссер же сказал, что лично оценивал каждый кадр в ремастерах и работал с цветом.

«Когда люди начинают изучать уровень зернистости в твоих фильмах, им надо бы выйти из маминого подвала и пойти увидеться с кем‑то», — добавил Кэмерон.