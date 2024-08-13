В Дублинском зоопарке женщины научили самку орангутана грудному вскармливанию

Дублинский зоопарк обратился за помощью к кормящим женщинам, чтобы они обучили самку орангутана грудному вскармливанию. Об этом пишет The Irish Times.

Самка орангутана Муджур забеременела в начале года. Ее предыдущие детеныши погибли вскоре после рождения из‑за отсутствия навыков грудного вскармливания у самки.

Смотритель зоопарка Энтони Макклюр рассказал, что они решили пригласить акушерку и специалиста по лактации Лиззи Ривз, которая работает в команде по грудному вскармливанию в Национальном родильном доме в Дублине.

Ривз нашла 30 кормящих матерей, которые работали в группах до рождения детеныша по два часа каждое утро. «У нас было максимум четыре женщины в день. Все стулья были расставлены, а между Муджур и женщинами, которые кормили грудью, стояло защитное стекло.

Многие женщины говорили: „Орангутанг не носит футболок“. Поэтому они сняли с себя футболки и бюстгальтеры, чтобы Муджур могла видеть буквально все», — рассказала она.

По словам одной из кормящих матерей Норы Мерфи, она без сомнений согласилась стать волонтером в зоопарке, чтобы рассказать об этом своей 10-месячной дочери, когда она подрастет.

«Ты сама становишься матерью и пытаешься помочь матери. Ты говоришь ей: „Послушай, это то, что ты должна делать“. Она пристально смотрела на нас. Со временем она стала сцеживаться вручную, что было просто волшебно», — рассказала девушка.