Грета Гервиг и Патрик Уилсон снимутся в новом фильме Ноя Баумбаха

Сегодня в 10:07
Фото: Killer Films

Грета Гервиг («Милая Фрэнсис»), Патрик Уилсон («Хранители»), Айла Фишер («Иллюзия обмана») и Джим Бродбент («Гарри Поттер и Принц-полукровка») присоединились к касту безымянного фильма Ноя Баумбаха («Брачная история»). Об этом сообщает Deadline.

Они присоединились к ранее объявленным Джорджу Клуни, Адаму Сэндлеру, Лоре Дерн, Билли Крудапу и Рейли Кифф. Подробности сюжета не раскрываются.

Однако известно, что это будет смешной и эмоциональный фильм о взрослении. Премьера ленты состоится на Netflix.

У Ноя Баумбаха заключен эксклюзивный контракт со стримингом. В его рамках режиссер уже выпустил «Истории семьи Майровиц», «Брачную историю» и «Белый шум».

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами