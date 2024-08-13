Грета Гервиг и Патрик Уилсон снимутся в новом фильме Ноя Баумбаха

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Грета Гервиг («Милая Фрэнсис»), Патрик Уилсон («Хранители»), Айла Фишер («Иллюзия обмана») и Джим Бродбент («Гарри Поттер и Принц-полукровка») присоединились к касту безымянного фильма Ноя Баумбаха («Брачная история»). Об этом сообщает Deadline.

Они присоединились к ранее объявленным Джорджу Клуни, Адаму Сэндлеру, Лоре Дерн, Билли Крудапу и Рейли Кифф. Подробности сюжета не раскрываются.

Однако известно, что это будет смешной и эмоциональный фильм о взрослении. Премьера ленты состоится на Netflix.