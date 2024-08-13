ФАС не стала заводить дело на Ивлееву из‑за слогана «Suck it»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не стала заводить дело против лапшичной Насти Ивлеевой Nudles за слоган «Suck It» («Соси это»). Об этом сообщает Shot.

В ведомстве решили, что в слогане нет нарушения закона о рекламе. 10 июня активисты движения «Сорок сороков» пожаловались на артистку, так как посчитали слоган рекламной кампании «Suck It» оскорбительным.

До этого бренд-шеф ресторана Максим Кулешов и сама Ивлеева рассказывали, что слоган вдохновлен правильной техникой поедания азиатской лапши.

«Есть правила потребления лапши. Ее нельзя кусать, мы должны ее полностью всосать в себя. Если ешь легкий бульон, то должно быть четыре всасывания — и через каждое всасывание твои рецепторы начинают воспринимать утонченный вкус легких бульонов. А плотные бульоны надо [съедать] в три [всасывания]», — объяснял Кулешов в ютуб-шоу «Накормите Васю».

Представителям «Сорока сороков» не понравилось и название ресторана. «У Ивлеевой в рекламе использованы два провокационных и непристойных выражения», — заявили они.