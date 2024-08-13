IndieWire выбрал сотню лучших фильмов 2000-х годов

Американский портал о кинематографе IndieWire опубликовал список ста лучших фильмов 2000-х. Его возглавила лента Стивена Спилберга «Искусственный разум» с Хейли Джоэлом Осментом.
Второе место в рейтинге заняла драма «Один и два» тайваньского режиссера Эдварда Янга, за которую тот получил прих Каннского кинофестиваля. Тройку замкнул «Малхолланд-драйв» Дэвида Линча.
В десятку самых ярких киноработ «нулевых» вошли «2046» Вонга Кар-Вая, «35 стопок рома» Клер Дени, «Нефть» Пола Томаса Андерсона, «Побережья Аньес» Аньес Варды, «Трудности перевода» Софии Копполы, «Оставшееся время» Элиа Сулеймана и анимационный шедевр «Унесенные призраками» Хаяо Миядзаки.
Среди значимых картин начала века отметили «25-й час» Спайка Ли», «Офсайд» Джафара Панахи, «Дитя человеческое» Альфонсо Куарона, «Вальс с Баширом» Ари Фолмана, «Серьезный человек» братьев Коэнов, «Прибежище дракона» Цай Минлян, «Болото» Лукресии Мартель, «Песни со второго этажа» Роя Андерссона.
В перечень попали такие хиты массового кинопроката как «Властелин колец» Питера Джексона, «Вечное сияние чистого разума» Мишеля Гондри, «Нью-Йорк, Нью-Йорк» Чарли Кауфмана, «Крадущийся тигр, затаившийся дракон» Энга Ли.
Редакторы медиа упомянули проекты Ричарда Линклейтера, Кристофера Нолана, Уэса Андерсона, Дэвида Финчера, Апичатпонга Вирасетакула, Ларса фон Триера, Квентина Тарантино, Михаэля Ханеке, Педро Альмадовара, Джейн Кэмпион, База Лурмана. Фильмы российских кинематографистов в перечень не попали.