IndieWire выбрал сотню лучших фильмов 2000-х годов

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Американский портал о кинематографе IndieWire опубликовал список ста лучших фильмов 2000-х. Его возглавила лента Стивена Спилберга «Искусственный разум» с Хейли Джоэлом Осментом.

Второе место в рейтинге заняла драма «Один и два» тайваньского режиссера Эдварда Янга, за которую тот получил прих Каннского кинофестиваля. Тройку замкнул «Малхолланд-драйв» Дэвида Линча.

В десятку самых ярких киноработ «нулевых» вошли «2046» Вонга Кар-Вая, «35 стопок рома» Клер Дени, «Нефть» Пола Томаса Андерсона, «Побережья Аньес» Аньес Варды, «Трудности перевода» Софии Копполы, «Оставшееся время» Элиа Сулеймана и анимационный шедевр «Унесенные призраками» Хаяо Миядзаки.

Среди значимых картин начала века отметили «25-й час» Спайка Ли», «Офсайд» Джафара Панахи, «Дитя человеческое» Альфонсо Куарона, «Вальс с Баширом» Ари Фолмана, «Серьезный человек» братьев Коэнов, «Прибежище дракона» Цай Минлян, «Болото» Лукресии Мартель, «Песни со второго этажа» Роя Андерссона.

В перечень попали такие хиты массового кинопроката как «Властелин колец» Питера Джексона, «Вечное сияние чистого разума» Мишеля Гондри, «Нью-Йорк, Нью-Йорк» Чарли Кауфмана, «Крадущийся тигр, затаившийся дракон» Энга Ли.