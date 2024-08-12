Розарио Доусон и Милла Йовович снимутся в экшн-триллере «Полночь»

Американские актрисы Розарио Доусон («Мандалорец», «Мой парень из зоопарка»), Милла Йовович («Пятый элемент», «Обитель зла») и Александра Шипп («Кто угодно, кроме тебя», «Барби») снимутся в экшн-триллере «Полночь», сообщил Deadline.
Фильм выпустит дебютант Джошуа Отис Миллер и продакшн-компания Yale Productions. Он расскажет о слепой девушке, которую преследуют преступники. Они охотятся за посылкой, которую героине передала ее сестра — федеральный агент.
Антагонисты не подозревают, что неспособная видеть девушка — гораздо более опасный враг, чем они ожидали. Роль героини исполнит Шипп, ее сестры — Доусон, а главаря криминальной группировки — Йовович.
Сценарий картины написали Ламон Маги и Джефф Бирд. Продюсерами выступили Джордан Йель Левин, Джордан Бекерман, Доусон, Леа Элизабет Русински, Тимоти Кристиан, Раб Батлер из Night Fox Entertainment, Дэвид Гир, Челси Вейл, Бет Брайант и Майкл Дэй.
«Если не вдаваться в подробности, „Полночь“ — это потрясающий боевик, в основе которого лежат долг и жертвование. Это фильм о том, как стать самим собой и обрести независимость, но, по сути, это фильм о семье, и это то, что по-настоящему нашло отклик у меня», — рассказала Доусон.
Над фильмом также будут работать Шон Краевски, Ронни Эксли, Джереми Росс, Лоуренс Миникон, Аннабель Мулен Пачеко, Франциско Куэто, Уилл Хиршфелд, Эдмунд Лоуэлл, Деклан Морган, Скотт Финк, Джереми Ротстейн, Джош Букхалтер, Джейсон Крингстейн, Скотт Левесон, Расс Постернак, Кайл и Курт Фетке и другие.