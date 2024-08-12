Розарио Доусон и Милла Йовович снимутся в экшн-триллере «Полночь»

Американские актрисы Розарио Доусон («Мандалорец», «Мой парень из зоопарка»), Милла Йовович («Пятый элемент», «Обитель зла») и Александра Шипп («Кто угодно, кроме тебя», «Барби») снимутся в экшн-триллере «Полночь», сообщил Deadline.

Фильм выпустит дебютант Джошуа Отис Миллер и продакшн-компания Yale Productions. Он расскажет о слепой девушке, которую преследуют преступники. Они охотятся за посылкой, которую героине передала ее сестра — федеральный агент.

Антагонисты не подозревают, что неспособная видеть девушка — гораздо более опасный враг, чем они ожидали. Роль героини исполнит Шипп, ее сестры — Доусон, а главаря криминальной группировки — Йовович.

Сценарий картины написали Ламон Маги и Джефф Бирд. Продюсерами выступили Джордан Йель Левин, Джордан Бекерман, Доусон, Леа Элизабет Русински, Тимоти Кристиан, Раб Батлер из Night Fox Entertainment, Дэвид Гир, Челси Вейл, Бет Брайант и Майкл Дэй.

«Если не вдаваться в подробности, „Полночь“ — это потрясающий боевик, в основе которого лежат долг и жертвование. Это фильм о том, как стать самим собой и обрести независимость, но, по сути, это фильм о семье, и это то, что по-настоящему нашло отклик у меня», — рассказала Доусон.