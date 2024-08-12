В США женщину осудили на 9 лет за кражу куриных крылышек стоимостью 1,5 миллиона долларов

Сегодня в 01:33
Фото: Brian Chan/Unsplash

В США 66-летнюю женщину по имени Вера Лидделл осудили на девять лет тюрьмы за кражу куриных крылышек. Об этом сообщил телеканал ABC 7 Chicago.

Лидделл похитила мяса на сумму 1,5 миллиона долларов всего за 19 месяцев. Она заказывала крылышки для учеников местных школ, но дети их так и не получали. Преступления были совершены в 2020–2022 годах.

Тогда Вера работала директором службы общественного питания штата Иллинойс. Женщина воспользовалась своей должностью, чтобы создать мошенническую схему. Она полностью признала свою вину.

«Массовое мошенничество началось в разгар COVID-19, когда учащимся не разрешалось физически присутствовать в школе. Несмотря на то, что дети учились дистанционно, школьный округ продолжал обеспечивать питание для учащихся, которое могли забрать их семьи», — выяснили правоохранители.

Сколько Лидделл заработала на своих махинациях и что она делала с украденной курицей, не сообщается. Под ее руководством школьный отдел общественного питания всего за несколько месяцев превысил свой годовой бюджет более чем на 300 тысяч долларов.

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