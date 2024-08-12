Вяжущий прыгун в воду Том Дейли объявил о завершении карьеры

Британский прыгун в воду Том Дейли, запомнившийся поклонникам спорта любовью к вязанию и пятью олимпийскими медалями, объявил о завершении карьеры. Об этом написал Би-би-си.

Спортсмен, на счету которого также пять титулов чемпиона мира, попрощался со спортом после выступления на Олимпиаде. В Париже Дейли завоевал серебро в синхронных прыжках в воду с 10-метровой вышки.

Эта дисциплина — коронная для британца. На Олимпиаде в Токио он выиграл в ней золотую медаль, в на Играх в Рио-де-Жанейро получил бронзу. В Париже Дейли выступал в дуэте с Ноа Уильямсом.

Олимпиада-2024 была для атлета уже пятой. Впервые Дейли стал олимпийцем в 2008 году в возрасте 14 лет. С тех пор он был неизменным любимцем болельщиков. В Париже спортсмен выступал, уже будучи отцом двоих детей.

«Этот год стал для меня настоящим подарком, и я смог выступить перед своей семьей, своими детьми. Я должен был нести флаг. Так что, да, я ставлю галочки в своем списке желаний в каждом из этих случаев», — признался Дейли.

Он объяснил решение завершить карьеру тем, что хочет проводить больше времени с семьей и «просто почувствовать себя хоть чуть-чуть нормальным». «В какой‑то момент я должен принять это решение, и кажется, сейчас самое подходящее время», — сказал спортсмен.