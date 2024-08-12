Бэнкси добавил носорога в коллекцию лондонских животных. Это восьмое граффити за август

Уличный художник Бэнкси представил восьмую работу из серии, которую в СМИ уже назвали «Лондонским зоопарком». На этот раз автор нарисовал носорога — его фото опубликовали в инстаграме* художника.

Носорог появился на улице Уэстмур в Чарлтоне на юго-востоке Лондона. Он изображен таким образом, будто забирается на крышу старого автомобиля серебристого цвета, на капоте которого установлен дорожный конус.

Накануне Бэнкси показал в Лондоне другую новую работу — аквариум с пираньями. Она, как и носорог, была выполнена не в характерном для художника трафаретном стиле.

До этого Бэнкси представил изображение потягивающейся кошки на пустом рекламном щите. Картина не продержалась и суток, ее сорвали рабочие. Перед этим автор оставил граффити, на которых изображены горный козел, слоны, обезьяны, пеликаны и волк. Волк был нарисован на тарелке спутниковой связи, которую быстро украли.

Сам Бэнкси никак не объяснял смысл работ. Некоторые полагают, что с их помощью художник показывает, что люди так сильно испортили природу, что теперь животным больше некуда податься. Другие видят в серии отсылку к бунтам ультраправых в Британии, которых Бэнкси якобы изобразил в виде зверей.

Серия, которую в СМИ окрестили «Лондонским зоопарком», стала первой публичной работой Бэнкси после трюка на «Гластонбери» в июне. Тогда созданная художником лодка с мигрантами «проплыла» над толпой во время выступления бристольской постпанк-группы Idles и рэперки Little Simz.