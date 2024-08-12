В Казахстане полиция пришла к танцовщику из‑за ролика, где он выступает на каблуках

В Казахстане полиция заинтересовалась танцовщиком Аманом Аубакировым из Павлодара. Поводом стал ролик, в котором артист танцует на каблуках. Об этом сообщили InBusiness и Ulys Media.

С молодым человеком провели «профилактическую беседу». Его проверили на причастность к «пропаганде ЛГБТ». По словам Аубакирова, правоохранители настойчиво интересовались его сексуальной ориентацией.

«Я написал объяснительную, что являюсь тренером по танцам, что у меня все в порядке с ориентацией, что видео рекламное и создавалось не для пропаганды ЛГБТ. Мне дали повестку в южный отдел для еще одной беседы и мне дадут штраф за мелкое хулиганство», — рассказал танцовщик.