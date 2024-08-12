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В Греции тысячи человек эвакуировали из‑за лесных пожаров в пригородах Афин, в том числе — известном городе Марафоне. Об этом написал Би-би-си.

Более чем 700 пожарных борются с огнем, охватившем зеленые территории и поселения к северу от греческой столицы. К тушению привлекли 17 самолетов и 16 вертолетов. Медицинская помощь потребовалась по меньшей мере двум пожарным.

Спасатели эвакуировали несколько больниц в зоне возгорания. Среди эвакуированных оказались пациенты военного госпиталя, обитатели двух монастырей и воспитанники детского дома.

В некоторых местах, как рассказали представители властей, пламя поднялось на высоту более 25 метров. Они назвали пожар «исключительно опасным» и трудным для тушения из‑за распространения в горных районах.