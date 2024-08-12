Последний концерт Aerosmith опубликовали на ютубе

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Последний концерт группы Aerosmith, недавно объявившей о прекращении гастрольной деятельности, опубликовали на ютубе. На это обратил внимание портал NME.

Видеоверсия шоу, которое прошло 9 сентября 2023 года в деревне Элмонт неподалеку от Нью-Йорка, длится более 1 часа и 45 минут. Она доступна в формате 4K на ютуб-канале Toshi Aizawa.

В ролике можно увидеть исполнение 19 песен рок-коллектива, в том числе «Rag Doll», «I Don’t Want to Miss a Thing» и «Sweet Emotion». Звук концертной записи обработал Деннис Орр.

В концерте приняли участие Стивен Тайлер, Джо Перри, Брэд Уитфорд, бас-гитарист Том Хэмилтон, ударник Джон Дуглас, клавишник Бак Джонсон, бэк-вокалистка Сьюзи МакНил и саксофонист Сет Раковски.