Последний концерт Aerosmith опубликовали на ютубе

Сегодня в 20:26
Фото: Kevin Mazur/Getty Images

Последний концерт группы Aerosmith, недавно объявившей о прекращении гастрольной деятельности, опубликовали на ютубе. На это обратил внимание портал NME.

Видеоверсия шоу, которое прошло 9 сентября 2023 года в деревне Элмонт неподалеку от Нью-Йорка, длится более 1 часа и 45 минут. Она доступна в формате 4K на ютуб-канале Toshi Aizawa.

В ролике можно увидеть исполнение 19 песен рок-коллектива, в том числе «Rag Doll», «I Don’t Want to Miss a Thing» и «Sweet Emotion». Звук концертной записи обработал Деннис Орр.

В концерте приняли участие Стивен Тайлер, Джо Перри, Брэд Уитфорд, бас-гитарист Том Хэмилтон, ударник Джон Дуглас, клавишник Бак Джонсон, бэк-вокалистка Сьюзи МакНил и саксофонист Сет Раковски.

В начале августа Aerosmith объявили, что их финальный мировой тур не состоится. Вокалист группы Стивен Тайлер необратимо повредил голосовые связки.

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