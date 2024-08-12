Американскую гимнастку лишат олимпийской медали из‑за ошибки судей

Американская гимнастка Джордан Чайлз потеряет бронзовую медаль Олимпиады-2024 в вольных упражнениях из‑за ошибки судей. Об этом сообщил The Guardian.

Международный олимпийский комитет потребовал, чтобы спортсменка вернула медаль. Она достанется румынской гимнастке Ане Барбосе. Это произойдет из‑за того, что Спортивный арбитражный суд (CAS) аннулировал апелляцию тренера Чайлз.

Эта апелляция позволила американке подняться на пьедестал Олимпийских игр: судьи пересмотрели оценку спортсменки и повысили ее баллы. Однако, согласно решению суда, тренер Чайлз Сесиль Ланди оспорила результат на четыре секунды позднее разрешенного времени.

CAS постановил, что в связи с этим результат апелляции должен стать недействительным, а итоговые места спортсменов — изменены. Тем не менее суд оставил окончательное решение о судьбе медалей за Международной федерацией гимнастики (FIG) и МОК.

Организации решили отдать бронзу турнира Барбосе, которая заняла третье место до пересмотра оценок. Четвертое место таким образом досталось румынке Сабрине Манека-Войнеа, она тоже подавала апелляцию и улучшила в результате свою оценку. Чайлз, соответственно, окажется пятой в турнирной таблице.