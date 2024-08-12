В Steam появится симулятор шаурмичной Doner Master Simulator

В Steam в ближайшее время появится симулятор шаурмичной под названием Doner Master Simulator. Информация о нем появилась на странице проекта.

Игра выйдет 14 сентября, она будет доступна на нескольких языках, в том числе русском. Симулятор позволит, как отметили его авторы, «испытать радость от управления собственным рестораном донера».

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«Откройте для себя идеальные рецепты донера, умело приготовьте свой донер и предоставьте своим клиентам лучшее обслуживание. Расширяйте свой ресторан, привлекайте больше клиентов и увеличивайте свою прибыль», — предлагают создатели игры.

По их словам, Doner Master Simulator «привносит новый взгляд на кулинарные игры». Игру выпустит Fika Game Studio, известная по «Escape Island».