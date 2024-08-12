В Steam появится симулятор шаурмичной Doner Master Simulator

В Steam в ближайшее время появится симулятор шаурмичной под названием Doner Master Simulator. Информация о нем появилась на странице проекта.
Игра выйдет 14 сентября, она будет доступна на нескольких языках, в том числе русском. Симулятор позволит, как отметили его авторы, «испытать радость от управления собственным рестораном донера».
«Откройте для себя идеальные рецепты донера, умело приготовьте свой донер и предоставьте своим клиентам лучшее обслуживание. Расширяйте свой ресторан, привлекайте больше клиентов и увеличивайте свою прибыль», — предлагают создатели игры.
По их словам, Doner Master Simulator «привносит новый взгляд на кулинарные игры». Игру выпустит Fika Game Studio, известная по «Escape Island».
Ранее в Steam уже можно было найти симулятор шаурмичной Amigo: Kebab Simulator. В нем игрокам также предлагалось управлять бизнесом. Релиз состоялся в апреле 2023 года.