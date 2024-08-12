Украина контролирует 28 населенных пунктов в Курской области

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Под контролем ВСУ в Курской области находятся 28 населенных пунктов, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в ходе совещания с президентом.

180 тыс. человек в регионе подлежат эвакуации, выехали сами и вывезены властями 121 тыс. Глубина проникновения украинской армии — 12 километров, ширина фронта — 40 километров, сказал Смирнов.

По его словам, на данный момент погибли 12 гражданских, ранен 121 человек, среди них 10 детей.

В качестве меры поддержки вынужденным переселенцам выплачивают по 10 тыс. рублей. «Средства получили на сегодня 2100 граждан. Хотя подано заявлений 46,7 тыс.», — отметил врио главы региона.

В ответ на доклад Смирнова Владимир Путин заявил, что Украина боевыми действиями в Курской области пытается улучшить свои переговорные позиции. «О каких переговорах вообще может идти речь с людьми, которые без разбора наносят удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытаются создать угрозу для объектов ядерной энергетики?» — задался вопросом президент РФ.

С 6 августа в Курской области рядом с украинской границей идут бои. 7 августа начальник Генштаба Валерий Герасимов оценил численность солдат ВСУ, вторгнувшихся в регион, в 1000. Они используют танки, бронемашины и системы залпового огня. Приграничные населенные пункты регулярно обстреливаются артиллерией, ракетами и беспилотниками.

В области отменили все массовые мероприятия и объявили ЧС федерального характера.

Накануне обломки сбитой ракеты упали на жилой дом в Курске. Мэр города Игорь Куцак сообщил о 13 пострадавших, двое из которых в тяжелом состоянии.