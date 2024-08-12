Глава узбекского землячества получил четыре года за пост о петухах

Суд в Москве приговорил президента межрегионального узбекского землячества «Ватандош» Усмана Баратова. Его признали виновным в возбуждении ненависти, говорится в телеграм-канале столичного СК.

Поводом для дела послужил пост Баратова о ценах на яйца, опубликованный в декабре 2023 года. В нем глава землячества иронизировал, что куры отказываются нести яйца, требуя вернуть петухов с фронта.

В записи Баратова военкоры нашли оскорбление участников военной операции. Они пожаловались главе СК Александру Бастрыкину, который в итоге потребовал завести уголовное дело.

По данным «Коммерсанта», Баратов попал в поле зрения российских телеграм-каналов еще до этого, после интервью проекту Rasstriga_doc. В разговоре с журналистом он выразил несогласие с тем, что всех россиян называют русскими. Баратов отмечал, что он узбек и гражданин России, но «не хочет раствориться».

Сам Баратов сказал, что подаст заявление в полицию из‑за оскорблений в свой адрес. По его словам, ему поступало «огромное количество звонков и СМС с нецензурными оскорблениями и угрозами физической расправы». Баратов выразил сожаление, что его помощник целый месяц не убирал «сатирическое фото куриц, которое никакое отношение не имеет к инкриминируемым ему якобы оскорблениям участников СВО».