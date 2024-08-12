Google полностью отключила монетизацию ютуб-блогерам из России

Google Payments разослала письмо российским ютуб-блогерам и владельцам сайтов, в котором сообщила о полном прекращении монетизации. Об этом сообщает «Код Дурова» со ссылкой на документ.

В нем говорится, что Google деактивирует все аккаунты AdSence, страной местоположения которых указана Россия. Таким образом, блогерам и владельцам сайтов из России не получился получить доходы, даже если рекламу посмотрели из‑за рубежа.

Команда Google Payments пообещала выплатить заработок за июль между 21 и 26 августа, если в аккаунте не приостановлено получение платежей и достигнуты пороги оплаты.