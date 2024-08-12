Хью Джекман ел на 6000 калорий в день для роли в «Дэдпуле и Росомахе»

Хью Джекман рассказал на шоу Джимми Фэллона о диете, которую ему пришлось выдержать во время подготовки к съемкам «Дэдпула и Росомахи».

«Ты что, ел вареные камни?» — спросил ведущий. Тогда актер рассказал, что не только ежедневно занимался изнуряющими тренировками, но и питался на 6000 калорий в день. Джекман отметил, что набирал столько калорий полезной едой, а не пиццей.

В его рационе была курица, нежирная белая рыба и фасоль. По словам актера, ему пришлось придерживаться такого рациона дольше, чем он предполагал, так как из‑за забастовок съемки затянулись.