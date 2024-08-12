Австралийский блогер не спал в прямом эфире 11 суток. Ему вызывали скорую помощь подписчики

Ютуб-блогер из Австралии Norme пытался побить мировой рекорд по самому продолжительному времени без сна. Он вел прямую трансляцию, где документировал свое состояние.

Сперва Norme запустил стрим на ютубе. Однако часть пользователей посчитала, что он зашел слишком далеко, и обеспокоилась его здоровьем. В итоге администрация видеохостинга отключила прямой эфир за нарушение правил сообщества.

Видео: Norme

Тогда блогер продолжил стрим на платформе Kick, однако и этот сервис его заблокировал. Последние часы своего эксперимента Norme транслировал на видеохостинге Rumble. Прямой эфир закончился, когда, как утверждается, блогер не спал уже 264 часа и 56 минут (11 дней и 56 минут). В это время у его стрима было около 9000 зрителей.

В процессе трансляции брат Norme Дон заставлял блогера не спать, к примеру, брызгая ему воду в лицо. Как отмечает Dexerto, за несколько часов до окончания марафона зрители вызвали к Norme полицию для проверки его благополучия, а после — и скорую помощь.

Norme утверждал, что для установления рекорда ему нужно не спать 264 часа 24 минуты, хотя, согласно Книге рекордов Гиннесса, дольше всего без сна в 1986 году провел Роберт МакДональд — 453 часа 40 минут. В 1997 году Книга перестала отслеживать этот рекорд из‑за опасностей, связанных с депривацией сна.

По-видимому, Norme ориентировался на результат Рэнди Гарднера 1963 года, которому удалось не засыпать 264,4 часа. По какой‑то причине Google выдает информацию именно о нем при соответствующих запросах.