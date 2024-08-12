Том Круз спрыгнул с крыши стадиона на закрытии Олимпиады и увез флаг в Лос-Анджелес

Том Круз, известный по франшизе «Миссия невыполнима», спрыгнул с крыши стадиона во время закрытия Олимпиады.

Актер без предупреждения появился на кровле и эффектно спустился вниз. После этого он пробрался через толпу, чтобы принять олимпийский флаг, и умчался с ним на своем мотоцикле.

Затем Круз заехал на нем в самолет, вылетел из Парижа и спрыгнул с парашютом в Лос-Анджелесе. Приземлился он возле вывески Hollywood, украшенной олимпийскими кольцами.

В 2028 году Олимпиада состоится в Лос-Анджелесе. В медальном зачете прошедших Игр в Париже победила сборная США.

На счету американских спортсменов 40 золотых медалей. Столько же у сборной Китая, но у нее меньше серебряных наград (27 против 44) и бронзовых (24 против 42).