В зоопарк Берлина ищут купальщика бегемота

Сегодня в 13:16
Фото: Zoo-Berlin

В зоопарк Берлина ищут опытных смотрителей, которые смогут выполнять свою работу со страстью, сочувствием и энтузиазмом.

Среди предлагаемых вакансий — спасатели, которые помогут двухмесячному карликовому бегемоту привыкнуть к воде, так как пока еще безымянный мини-бегемот проходит акклиматизацию на более глубокой воде.

Бегемоты не умеют плавать, а скользят по воде, отталкиваясь от дна. Сейчас воды в бассейне примерно по колено, и бегемотихе, которая родилась 3 июня, приходится сильно вытягивать голову, чтобы держать нос над водой. «Ей еще нужно немного потренироваться», — отметил директор зоопарка Кристиан Керн.

Берлинский зоологический сад состоит из зоопарка, парка животных и аквариума, в которых обитают 25 000 животных. За ними приглядывают около 200 обученных смотрителей зоопарка.

«Работа с животными подразумевает дежурство 365 дней в году, независимо от погоды. Это требует определенной гибкости и физической подготовки», — подчеркнул директор.

Помимо купальщика бегемота, в зоопарк ищут плотника, который будет строить кроватки для детенышей панд, и сотрудников, которые будут выпускать лошадей в дикую казахскую степь.

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