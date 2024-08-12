В зоопарк Берлина ищут купальщика бегемота

В зоопарк Берлина ищут опытных смотрителей, которые смогут выполнять свою работу со страстью, сочувствием и энтузиазмом.

Среди предлагаемых вакансий — спасатели, которые помогут двухмесячному карликовому бегемоту привыкнуть к воде, так как пока еще безымянный мини-бегемот проходит акклиматизацию на более глубокой воде.

Бегемоты не умеют плавать, а скользят по воде, отталкиваясь от дна. Сейчас воды в бассейне примерно по колено, и бегемотихе, которая родилась 3 июня, приходится сильно вытягивать голову, чтобы держать нос над водой. «Ей еще нужно немного потренироваться», — отметил директор зоопарка Кристиан Керн.

Берлинский зоологический сад состоит из зоопарка, парка животных и аквариума, в которых обитают 25 000 животных. За ними приглядывают около 200 обученных смотрителей зоопарка.

«Работа с животными подразумевает дежурство 365 дней в году, независимо от погоды. Это требует определенной гибкости и физической подготовки», — подчеркнул директор.