Титул «Мисс Южная Африка» впервые завоевала неслышащая женщина

28-летняя модель и менеджер по маркетингу Миа ле Ру стала первой неслышащей женщиной, получившей корону «Мисс Южная Африка». Об этом сообщает Би-би-си.

В своей благодарственной речи ле Ру выразила надежду, что ее победа поможет тем, кто чувствует себя исключенным из общества, осуществить «самые смелые мечты». Она добавила, что хочет помочь тем, кто «финансово изолирован или ограничен в возможностях».

«Я горжусь тем, что я неслышащая женщина из Южной Африки, и я знаю, каково это — быть изолированной от общества. Теперь я знаю, что появилась на этой планете, чтобы разрушать границы, и я это сделала», — сказала победительница конкурса.

У ле Ру в возрасте одного года диагностировали глубокую потерю слуха и установили кохлеарный имплант, помогающий воспринимать звуки. Ей потребовалось два года занятий с логопедом, прежде чем она смогла произнести первые слова.

Как отмечает Би-би-си, конкурс сопровождался скандалом вокруг 23-летней студентки юридического факультета Чидиммы Адетшины. Многие люди, включая одного из министров ЮАР, считали, что она не может представлять страну, заявляя, что ее мать украла личность южноафриканской женщины.

Адетшина родилась в Южной Африке в семье нигерийца и матери мозамбикского происхождения. Когда скандал с ней обострился, организаторы «Мисс Южная Африка» обратились в МИД страны с просьбой провести расследование. В министерстве сказали, что мать девушки действительно могла украсть чужую личность, однако сама Адетшина была в то время младенцем и не способна была участвовать в действиях родственницы.