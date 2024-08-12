В США собираются построить самый высокий деревянный небоскреб в мире

Сегодня в 11:13
Фото: MGA

В Милуоки (штат Висконсин, США) собираются построить самый высокий в мире небоскреб из дерева. Здание спроектировало архитектурное бюро Michael Green Architecture (MGA).

Точных данных о высоте небоскреба пока нет. Однако в бюро заявили, что он будет насчитывать до 55 этажей. Сейчас самое высокое деревянное здание в мире, которое также находится в Милуоки, — это Ascent, в котором всего 25 этажей.

Башня будущего здания со множеством террас будет частично покрыта зеленью. «Представляемый проект предполагает значительные инвестиции, в размере более 700 млн долларов, и включает в себя несколько многофункциональных зданий», — пояснили в MGA.

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Проект представит до 750 жилых квартир, около 17 600 кв.м офисных помещений, 3700 кв.м торговых площадей, 300 гостиничных номеров, парковочные места, а также оживленные общественные площади и пешеходные дорожки.

В компании отметили, что многие люди опасаются, что деревянный небоскреб станет чем‑то вроде зажигательной коробки, которая воспламенится от случайно брошенной сигареты.

«Однако современная древесина (например, клееный брус и перекрестнослойная древесина) не похожа на традиционные пиломатериалы: она производится на заводах и состоит из множества слоев древесины, склеенных вместе, чтобы сформировать гораздо более прочную деревянную балку, которая даже может работать в огне лучше, чем сталь, благодаря тому, что она обугливается, а не полностью воспламеняется», — отметили в MGA.

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