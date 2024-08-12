Тысячи россиян разрывают договоры с провайдерами из‑за проблем в работе YouTube

Абоненты более 135 региональных операторов начали разрывать с ними договоры из‑за проблем в работе YouTube, поисковика Google и других продуктов корпорации, выяснил «Коммерсант». Провайдеры просят Минцифры и Роскомнадзор дать единое объявление о причинах замедления работы сервисов.

По словам президента ассоциации «Ростелесеть», куда входит свыше 200 региональных операторов, негативная реакция в отношении провайдеров «исчисляется тысячами жалоб». Пользователи видят, что YouTube не работает через «домашнюю сеть», а на мобильных устройствах работает, и винят во всем домашнего провайдера.

«Ростелесеть» и Ассоциация малых операторов связи регионов (АМОР), куда входят 120 провайдеров, написали в связи с этим письма в Минцифры и Роскомнадзор. «Ростелесеть» в обращении отметила, что из‑за «отсутствия официальных заявлений в СМИ и опубликованных нормативно-правовых актов по указанной проблеме» операторы не могут разъяснить пользователям причины принятых мер. Ассоциация также просит выявить причины неравномерной деградации YouTube у разных провайдеров.

АМОР подчеркивает в письме, что из‑за резкого и хаотичного замедления сервисов операторы «массово теряют абонентскую базу». За две недели число клиентов провайдеров из АМОР, которые заявили о расторжении договора, превысило тысячу.