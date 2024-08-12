На Сахалине спасли 112 тюленей от пластиковых ошейников

На острове Тюлений в Сахалинской области спасли 112 тюленей в рамках пятой ежегодной экспедиции. Об этом пишут РИА «Новости».

«Спасатели освободили 112 морских котиков от пластиковых травмирующих ошейников. Существует большая проблема загрязнения моря остатками рыболовных снастей и бытовыми отходами.

В морских регионах Дальнего Востока мы повсеместно видим брошенные сети и различный пластик на берегу, животные моря запутываются в пластике, страдают и погибают от него», — рассказали в островном клубе «Бумеранг».

В десятидневной экспедиции, кроме сахалинцев, также участвовали волонтеры с Камчатки, Урала, из Приморья, Москвы и Петербурга. Во время поездки ветеринары делали тюленям анестезию при помощи дистанционного инъектора. Благодаря этому удавалось спасти даже тяжелых больных котиков и крупных самцов.