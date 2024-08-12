Ли Джон-джэ вернется во втором сезоне «Игры в кальмара»

Netflix показал участников второго сезона сериала «Игра в кальмара».

Стриминг опубликовал 30-секундный ролик, где показаны безликие игроки в зеленых спортивных костюмах, последним из которых оказывается Сон Ги Хун (Ли Джон-джэ). Он стал победителем и единственным выжившим игроком в первом сезоне сериала.

Ранее создатель сериала Хван Дон-хёк рассказывал, что в новом сезоне Ги Хун будет стремиться отомстить, войдя в игру вновь, но уже с серьезными намерениями.

За первый сезон Дон-хёк вошел в историю как первый азиат, получивший «Эмми» за выдающуюся режиссуру драматического сериала. А Джон-джэ стал первым азиатом, получившим награду за выдающуюся главную роль в драматическом сериале.