Ли Джон-джэ вернется во втором сезоне «Игры в кальмара»

Сегодня в 09:17
Фото: Netflix

Netflix показал участников второго сезона сериала «Игра в кальмара».

Стриминг опубликовал 30-секундный ролик, где показаны безликие игроки в зеленых спортивных костюмах, последним из которых оказывается Сон Ги Хун (Ли Джон-джэ). Он стал победителем и единственным выжившим игроком в первом сезоне сериала.

Ранее создатель сериала Хван Дон-хёк рассказывал, что в новом сезоне Ги Хун будет стремиться отомстить, войдя в игру вновь, но уже с серьезными намерениями.

За первый сезон Дон-хёк вошел в историю как первый азиат, получивший «Эмми» за выдающуюся режиссуру драматического сериала. А Джон-джэ стал первым азиатом, получившим награду за выдающуюся главную роль в драматическом сериале.

«Игра в кальмара» стала самым популярным сериалом Netflix за все время, набрав рекордные 1,65 миллиарда просмотров за первые 28 дней после премьеры в 2021 году. Третий и заключительный сезон проекта выйдет в 2025 году.

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