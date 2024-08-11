В «Л’Этуаль» появился БДСМ-набор «Мечта насильника»

В онлайн-магазине «Л’Этуаль» появился продукт под названием «Sexyfire БДСМ Фиксация для кровати Мечта Насильника (черные оковы)». После того как на товар обратили внимание СМИ, его сняли с продажи.

«Мечта насильника» — набор для БДСМ-игр, куда входят бандаж, цепи, наножники и ленты-стропы. Есть варианты как с наручниками, так и без. Во втором случае предлагают использовать собственные наручники.

«Бандаж „Мечта насильника“ подходит как для опытных любителей БДСМ, так и для начинающих. Он идеально подходит для ролевых игр, где один партнер берет на себя роль доминанта, а другой — смиренного раба», — сказано на сайте компании.

Там утверждается, что набор «позволяет выбрать разные варианты связывания и создать неповторимую атмосферу». До того как товар сняли с продажи, в интернет-магазине его предлагали за 4500 рублей по 82-процентной скидке.