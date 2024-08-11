В «Л’Этуаль» появился БДСМ-набор «Мечта насильника»

В онлайн-магазине «Л’Этуаль» появился продукт под названием «Sexyfire БДСМ Фиксация для кровати Мечта Насильника (черные оковы)». После того как на товар обратили внимание СМИ, его сняли с продажи.
«Мечта насильника» — набор для БДСМ-игр, куда входят бандаж, цепи, наножники и ленты-стропы. Есть варианты как с наручниками, так и без. Во втором случае предлагают использовать собственные наручники.
«Бандаж „Мечта насильника“ подходит как для опытных любителей БДСМ, так и для начинающих. Он идеально подходит для ролевых игр, где один партнер берет на себя роль доминанта, а другой — смиренного раба», — сказано на сайте компании.
Там утверждается, что набор «позволяет выбрать разные варианты связывания и создать неповторимую атмосферу». До того как товар сняли с продажи, в интернет-магазине его предлагали за 4500 рублей по 82-процентной скидке.
В сентябре прошлого года фиксатор к кровати «Мечта насильника» появился на Ozon и Wildberries. Это вызвало возмущение пользователей соцсетей, которые сочли, что такие неуместные названия еще больше стигматизируют практику БДСМ. После резонанса Ozon скрыл товар, назвав «недопустимым» контент, который был размещен продавцом на их сайте.