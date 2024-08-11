США заняли первое место в медальном зачете ОИ. Им помогла победа женской сборной по баскетболу

Сборная США победила в медальном зачете Олимпийских игр в Париже. На счету американских спортсменов 40 золотых медалей. Столько же у сборной Китая, но у нее меньше серебряных наград (27 против 44) и бронзовых (24 против 42).

В топ-5 медального зачета также попали Япония (20 золотых медалей, всего 45 наград), Австралия (18 золотых, 54 всего) и Франция (16 золотых, 64 всего).

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Российские спортсмены, которые выступали на Олимпиаде в нейтральном статусе, получили лишь одну медаль. Серебро досталось теннисисткам Мирре Андреевой и Диане Шнайдер.

Решающую сороковую золотую медаль завоевала для США женская сборная по баскетболу. Она в десятый раз в истории выиграла Олимпиаду, обыграв в финале сборную Франции со счетом 67:66.

В составе американской команды выступала Бриттни Грайнер, которую в августе 2022 года осудили в России за контрабанду наркотиков из‑за вейпа с гашишным маслом. В декабре того же года ее обменяли на торговца оружием Виктора Бута. Грайнер стала трехкратной олимпийской чемпионкой.

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