Пациенты сообщили о положительном эффекте «Оземпика» на сексуальную жизнь

Некоторые пациенты, принимающие препарат «Оземпик» для похудения, отметили положительные изменения в сексуальной жизни. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

35-летняя Жаклин Смит сказала, что до использования «Оземпика» занималась сексом с мужем несколько раз в неделю, а во время приема препарата секс стал ежедневным. Ее супруг даже попросил перерыв. Когда Жаклин перестает использовать «Оземпик», ее сексуальное влечение уменьшается.

Другая пациентка — 41-летняя Даниэль Доллар — призналась, что с «Оземпиком» она вновь обрела близость с мужем. Обе женщины также сбросили лишний вес. Некоторые другие пациентки, имевшие проблемы с фертильностью, сообщали о беременностях во время применения «Оземпика».

Репродуктивный эндокринолог, профессор Университета Джорджа Вашингтона Джеймс Саймон отметил, что «Оземпик» действует в частях мозга, которые отвечают за удовольствие и сексуальный интерес у мужчин и женщин.

В то же время в сети обсуждают как положительные, так и отрицательные эффекты «Оземпика» для интимной жизни. В компании Novo Nordisk, которая производит препарат, сказали, что отслеживают сообщения о побочных реакциях на «Оземпик», включая сексуальную дисфункцию.

Действующее вещество «Оземпика» — семаглутид, который применяется при лечении ожирения и сахарного диабета второго типа. Но лекарства на основе семаглутида могут быть эффективны и при заболеваниях печени, связанных с алкоголем, а также снижать риск заболеваний сердца и почек, отмечает WSJ.