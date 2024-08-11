В Лондоне появилась седьмая работа Бэнкси за неделю. Ее фотографии опубликованы в инстаграме* уличного художника.

В районе Сити Бэнкси переделал стеклянную коробку полиции в аквариум с рыбами. Судя по их острым зубам, это пираньи.

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Как отмечает Би-би-си, новая инсталляция отличается от предыдущих работ художника, представленных на этой неделе. В отличие от традиционных для Бэнкси трафаретов, эта представляет собой детальную картину, написанную полупрозрачной аэрозольной краской.

Это уже седьмая работа Бэнкси в Лондоне за семь дней. Накануне он представил изображение потягивающейся кошки на пустом рекламном щите. Картина не продержалась и суток, ее сорвали рабочие.

Перед этим художник из Бристоля оставил граффити, на которых изображены горный козел, слоны, обезьяны, пеликаны и волк. Волк был нарисован на тарелке спутниковой связи, которую быстро украли.

Сам Бэнкси никак не объяснял смысл работ. Некоторые полагают, что с их помощью художник показывает, что люди так сильно испортили природу, что теперь животным больше некуда податься. Другие видят в серии отсылку к бунтам ультраправых в Британии, которых Бэнкси якобы изобразил в виде зверей.

Серия, которую в СМИ окрестили «Лондонским зоопарком», стала первой публичной работой Бэнкси после трюка на «Гластонбери» в июне. Тогда созданная художником лодка с мигрантами «проплыла» над толпой во время выступления бристольской постпанк-группы Idles и рэперки Little Simz.