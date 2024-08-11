«Авито Путешествия» открыли в парке Горького интерактивную зону с огромным чемоданом, которая проведет гостей по всем этапам путешествия. Об этом «Афише Daily» рассказали представители сервиса.

Зона находится в центральной части парка, справа от главного фонтана. В ее центре — павильон с несколькими комнатами, каждая из которых посвящена определенному этапу путешествия: от бронирования жилья и заселения до возвращения домой.

В последней комнате участники получают доступ к чат-боту с чек-листом для путешественников. В нем собраны лайфхаки — по общению с арендодателями, по путешествиям с детьми, по заселению с животными. Пройдя все комнаты, путешественники получают промокоды на бронирование жилья и фотомагнитики на холодильник.

В павильоне разместили несколько фотозон и арт-объектов. Например, у входа расположен огромный прозрачный чемодан с призывом «Не забудь себя в отпуск», а внутри — комната в неоновом оформлении с плюшевой обстановкой, множество зеркал и зона с перевернутым бассейном.

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«Любое путешествие — это приятная суета, планирование, эмоции и, конечно, незабываемые впечатления. Наша бренд-зона служит не только развлекательным, но и образовательным целям. Мы рассказываем, как безопасно забронировать жилье, на что обращать внимание при выборе места проживания, о новой программе лояльности с кешбэком», — отметила менеджер по маркетингу продукта «Авито Путешествий» Галина Собко.

Зона будет работать все лето — до 31 августа. Посетить ее можно в будни с 13.00 до 23.00, в выходные — с 11.00 до 23.00.

К запуску бренд-зоны сервис определил самые популярные летние направления по бронированию жилья посуточно среди россиян. В лидерах оказались Москва и Подмосковье — каждая десятая бронь приходится на столичный регион. В пятерку также попали Петербург и Ленобласть, Краснодарский край, Ростовская область и Татарстан.