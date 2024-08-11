В РПЦ считают приемлемым освящать ядерное оружие

Ядерное оружие приемлемо освящать как «оружие сдерживания» и «гарант мира», заявил РИА «Новости» первый зампред Синодального отдела РПЦ по взаимодействию с армией и правоохранителями, протоиерей Константин Татаринцев.

«Ядерное оружие имеет огромную разрушительную силу. Поэтому, с одной стороны, можно было бы предположить, что освящать то, что сеет смерть, неприемлемо. Но с другой стороны — это оружие сдерживания, чтобы те, у кого оно есть, не применили его против нас, то есть оно — гарант мира. И в этом смысле освящать его не с тем, чтобы оно было использовано по прямому назначению, а давало именно такой эффект — гарантию мира, вполне приемлемо», — сказал священнослужитель.

Он отметил, что после бомбардировок Хиросимы и Нагасаки ядерное оружие ни разу не применялось в бою, хотя и сейчас возникают локальные конфликты. «Очень хочется верить, что оно не будет никогда применяться, потому что это будет значить самоуничтожение, безумие. Подобное неприемлемо ни для какой стороны конфликта», — считает Татаринцев.

По его словам, молитвы, которыми пользуются при освящении оружия, были составлены еще в Средние века, и в них подразумевается, что «мы уповаем не на оружие, а на милость Божию». Протоиерей добавил, что освящение ядерного оружия предполагает ответственность военных за его применение не только перед командованием, но и перед богом.