В Турции разблокировали Instagram*. Представители соцсети согласились сотрудничать с властями

В Турции сняли блокировку Instagram после того, как представители соцсети пообещали удовлетворить требования властей. Об этом в X сообщил министр транспорта и инфраструктуры Абдулкадир Уралоглу.

Он уточнил, что требования были связаны в том числе с нарушениями в области «преступлений каталога» — к ним в Турции относятся убийство, сексуализированное насилие, незаконный оборот наркотиков, жестокое обращение и пытки. Кроме того, турецкие власти договорились вместе с Instagram работать над «цензурой» в отношении контента пользователей.

«С самого начала мы хотели, чтобы платформы социальных сетей уважали законы республики», — отметил Уралоглу.

Совет по информационным технологиям и связи Турции ограничил в стране доступ к Instagram 2 августа. Официально причины блокировки не назывались, местные СМИ предположили, что она связана с решением соцсети удалить публикации с соболезнованиями в связи с гибелью главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании.

Как отмечает Reuters, блокировка вызвала протесты со стороны пользователей и малого бизнеса. По данным сервиса Statista, Турция с 57 миллионами пользователей Instagram занимает по этому показателю пятое место в мире после Индии, США, Бразилии и Индонезии.